Снег и град в Саудовской Аравии

В нескольких регионах Саудовской Аравии в понедельник неожиданно выпало большое количество снега и града. Больше других оказался затронут округ Эль-Баха.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, из-за этого многие дороги оказались заблокированы, машины застревали в сугробах. Для расчистки пришлось выводить тяжёлую строительную технику.

В департаменте образования Эль-Бахи призвали школьников остаться на пару дней на "удалёнке", поскольку добраться до учебных заведений и учащимся, и учителям оказалось очень сложно.