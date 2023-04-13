https://news.day.az/world/1554666.html Снег и град в Саудовской Аравии - ВИДЕО
Снег и град в Саудовской Аравии - ВИДЕО
В нескольких регионах Саудовской Аравии в понедельник неожиданно выпало большое количество снега и града. Больше других оказался затронут округ Эль-Баха.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, из-за этого многие дороги оказались заблокированы, машины застревали в сугробах. Для расчистки пришлось выводить тяжёлую строительную технику.
В департаменте образования Эль-Бахи призвали школьников остаться на пару дней на "удалёнке", поскольку добраться до учебных заведений и учащимся, и учителям оказалось очень сложно.
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