Cтолкновения вспыхнули между палестинцами и Силами обороны Израиля
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Палестинские СМИ сообщают, что столкновения вспыхнули между палестинцами и Силами обороны Израиля когда подразделения ЦАХАЛА совершили рейд в городе Дженин на Западном берегу.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.