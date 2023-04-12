https://news.day.az/world/1554681.html Cтолкновения вспыхнули между палестинцами и Силами обороны Израиля - ВИДЕО
Cтолкновения вспыхнули между палестинцами и Силами обороны Израиля - ВИДЕО
Палестинские СМИ сообщают, что столкновения вспыхнули между палестинцами и Силами обороны Израиля когда подразделения ЦАХАЛА совершили рейд в городе Дженин на Западном берегу.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре