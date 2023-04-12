Мощный пожар в США

В 40-тысячном городе Ричмонд, штат Индиана, издан приказ об эвакуации.

В городе масштабный пожар на объекте, который используется для переработки и хранения пластика и других материалов.

Тем жителям, которые находятся дальше, чем в полумиле от огня, власти предписывают укрыться на месте и держать окна и двери закрытыми. Домашние животные также должны быть внесены внутрь.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.