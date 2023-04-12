В Китае выявлен новый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа A

Национальная комиссия здравоохранения Китая уведомила Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о подтвержденном случае инфицирования человека вирусом птичьего гриппа A (H3N8). Это третий зарегистрированный случай инфицирования человека этим штаммом вируса, все три случая были зарегистрированы в Китае, сообщает Day.Az со ссылкой на Новости ООН.

В связи с этим было проведено эпидемиологическое расследование и отслеживание близких контактов, но дополнительных случаев выявлено не было.

Два предыдущих случая были зарегистрированы в апреле и мае 2022 года. В одном из них развилось тяжелое заболевание, а в другом - легкое. Оба человека, вероятно, заразились при прямом или косвенном контакте с инфицированной домашней птицей.

Исходя из имеющейся информации, можно сделать вывод, что этот вирус не обладает способностью легко передаваться от человека к человеку, поэтому риск его распространения на национальном, региональном и международном уровнях считается низким.

Однако, в связи с постоянно меняющейся природой вирусов гриппа, ВОЗ подчеркивает важность глобального эпиднадзора для выявления вирусологических, эпидемиологических и клинических изменений, связанных с циркулирующими вирусами гриппа, которые могут повлиять на здоровье человека (или животных).

Учитывая наблюдаемые масштабы и частоту случаев птичьего гриппа среди диких птиц и некоторых диких млекопитающих, ВОЗ рекомендует избегать контактов с животными, которые больны или мертвы по неизвестным причинам, и сообщать об этом властям.

Рекомендуется часто мыть руки или использовать дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе, а также носить средства защиты органов дыхания при нахождении в среде с высоким риском заражения.

В ВОЗ настоятельно рекомендовали всем туристам, посещающим страны, где отмечены вспышки птичьего гриппа, избегать посещения ферм и контактов с животными на рынках.

Основываясь на имеющейся в настоящее время информации, ВОЗ не рекомендует вводить ограничения на поездки и торговлю.