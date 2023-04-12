https://news.day.az/world/1554735.html Полицию Нью-Йорка усилили робопсами - ВИДЕО
Полицию Нью-Йорка усилили робопсами - ВИДЕО
Полиция Нью-Йорка стала официально использовать собак-роботов для патрулирования города. Пока таких собак в городе только три, они будут следить за порядком на улицах и в метро.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, робопсы смогут фиксировать нарушения и сканировать номера на машинах.
Раньше власти города уже выпускали на улицу одного служебного железного пса в тестовом режиме. Его пришлось отозвать из-за обвинений в расизме - собака самовольно патрулировала только те районы, где проживают в основном темнокожие и мигранты.
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