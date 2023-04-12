Карл III ищет помощника личного секретаря

В офис личного секретаря Карла III в Букингемском дворце разыскивают нового помощника, чтобы усилить команду. Успешный кандидат будет получать до £80 тыс. в год. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Офис личного секретаря выступает в качестве основного источника консультаций для Его Величества Короля в его роли главы государства и главы нации", - поясняется в объявлении на сайте.

Отмечается, что консультации будут касаться конституционных, правительственных и политических вопросов. "Он [помощник личного секретаря] также отвечает за руководство по вопросам, касающимся роли короля в отношении Церкви Англии и Церкви Шотландии", - уточняется в вакансии.

Личным секретарем короля Карла III стал сэр Клайв Алдертон, который является доверенным советником короля и королевы-консорта с 2006 года. Он занимает эту должность вместе с сэром Эдвардом Янгом, который также был личным секретарем королевы.

Сэр Эдвард начал работать в королевской семье в 2004 году и сначала занимал пост помощника королевы, затем стал заместителем личного секретаря, а в 2017 году был переведен на свою нынешнюю должность.

Вместе с сэром Клайвом и сэром Эдвардом работает доктор Джон Сорабджи, который является заместителем личного секретаря короля.