Охранник Цукерберга описал сложности в работе с миллиардером

Бывший учитель физкультуры и американский военнослужащий Брукс Скотт рассказал, что более двух лет работал одним из охранников главы Meta Марка Цукерберга, но сталкивался с постоянным стрессом из-за угроз в адрес работодателя. О сложностях работы с миллиардером он рассказал Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Скотта, в прошлом он успел поработать охранником у американских губернаторов Криса Кристи и Джона Корзайна, и именно тогда его приметил и отдел кадров Facebook.

"Человек, который рекомендовал мне эту работу, сказал не идти на собеседование в костюме и галстуке. Я не мог заставить себя не носить костюм, поэтому просто отказался от галстука. Собеседование в офисе Facebook в Калифорнии длилось в течение восьми часов", - рассказал он.

Скотт пояснил, что испытывал сильнейшее давление из-за необходимости охранять миллиардера. "Ведь одна ошибка могла поставить под угрозу чью-то жизнь. Я часто был на заднем плане, людей из службы безопасности обычно замечают, только если что-то идет не так", - отметил он.

По словам охранника, впервые о том, чтобы сменить профессию, он задумался во время поездки с Цукербергом в Барселону. "Я провел Марка через толпу в конференц-зал, чтобы он приобрел действительно крупную компанию. Но как только он вошел и я закрыл дверь, то мне оставалось только три часа смотреть на кирпичную стену", - вспомнил Скотт.

Бывший военный решил сменить сферу деятельности и стал коучем для руководителей, помогая им в решении рабочих вопросов. По его мнению, умение оперативно решать вопросы в бизнесе похоже на действия солдата на поле боя. "Тогда в Facebook я достиг одной из лучших должностей в своей отрасли, но в глубине души знал, что она мне не подходит", - заключил он.