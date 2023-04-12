https://news.day.az/world/1554800.html Как выглядит Хатай после землетрясения - ВИДЕО
Как выглядит Хатай после землетрясения - ВИДЕО
Как выглядит Хатай, по прошествии более 2-х месяцев после землетрясения?
Несмотря на то, что было разобрано только 40% мусора, масштаб проблем огромен. На месте разобранных завалов образовались пустыри.
Землетрясение заставило даже реку Аси поменять русло.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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