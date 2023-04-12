Как выглядит Хатай после землетрясения

Как выглядит Хатай, по прошествии более 2-х месяцев после землетрясения?

Несмотря на то, что было разобрано только 40% мусора, масштаб проблем огромен. На месте разобранных завалов образовались пустыри.

Землетрясение заставило даже реку Аси поменять русло.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.