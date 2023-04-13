В Германии потребовали брать плату за услуги скорой помощи

Брать плату за прием пациентов в отделениях скорой помощи, если они сами смогли приехать в больницу, потребовал руководитель национальной ассоциации врачей обязательного медицинского страхования Андреас Гассен 12 апреля в интервью редакционной сети немецких газет Redaktionsnetzwerk Deutschland, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

"Кто в будущем приедет сразу в отделение скорой помощи, без предварительного звонка в диспетчерский центр, должен будет внести плату за прием, т. к. это обходится обществу солидарности дороже и без необходимости связывает медицинские ресурсы", - сказал Гассен. Он также отверг контраргументы, что такая плата будет антисоциальной нормой.

"Кто сам еще может приехать в отделение скорой помощи, часто не является случаем для неотложной медицинской помощи", - добавил Гассен. Также он поддержал планы министра здравоохранения ФРГ Карла Лаутербаха по больничной реформе.

Напомним, ключевыми моментами больничной реформы министра здравоохранения Германии Карла Лаутербаха являются сокращение стационарной медицинской помощи и расширение сети отделений скорой помощи. При этом предлагается создать интегрированную диспетчерскую сеть, которая должна принимать звонки от населения и принимать решение о необходимости неотложной медицинской помощи.