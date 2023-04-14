Британцы заметили недостаток в мерах по спасению планеты

Британские активисты, выступающие за спасение планеты на фоне проблемы изменения климата, заметили недостаток в мерах, которые власти принимают для решения этого вопроса. Использование водорода в системе газового отопления может повысить счета для потребителей. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В правительстве рекомендовали смешивать природный газ с 20 процентами водорода для отопления домохозяйств. Однако экоактивисты написали обращение к министру энергетической безопасности Гранту Шэппсу и попросили его пересмотреть решение. По их подсчетам, добавление водорода для среднего домохозяйства может увеличить счета почти на 200 фунтов стерлингов в год.

"Мера возлагает на плечи потребителей первоначальные затраты на создание водородной экономики. Они будут нести расходы на более высокие счета за электроэнергию и затраты на преобразование. Повышение счетов за электроэнергию во время кризиса стоимости жизни - неверный способ увеличить промышленный спрос на водород", - говорится в обращении.