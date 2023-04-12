Билл Гейтс показал письмо самому себе из прошлого

Один из основателей технологической корпорации Microsoft Билл Гейтс опубликовал электронное письмо, которое написал самому себе в 2008 году. О своем отношении к сообщению из прошлого он рассказал в личном блоге, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гейтс пояснил, что нашел письмо, когда вспомнил о "Погоде для чайников". Он уточнил, что многие годы рекомендует эту книгу всем, кто хочет понять погоду и то, как на нее влияет изменение климата.

"Я просмотрел старые электронные письма и был поражен, узнав, что я сам размышлял о ней еще более 14 лет назад! Осенью 2008 года я перешел с полной работы в Microsoft на работу в Фонд Гейтса. В письме самому себе я перечислил 25 книг, на которые стоило бы обратить внимание", - рассказал миллиардер.

Он уточнил, что после десятилетий "маниакального сосредоточения внимания на программах" у него появилось время, чтобы лучше изучить физику, химию, биологию и другие науки.

"Это заняло некоторое время, но в конце концов я прочитал все перечисленные в письме книги. Хотя я не ученый, я все время опираюсь на базовые знания науки", - добавил Гейтс.

Филантроп признался, что в последние месяцы также заинтересовался и художественной литературой. "Пару месяцев назад я даже позволил себе пошалить, прочитав детектив! Сомневаюсь, что молодой "я" одобрил бы это, но расширяться весело и поучительно", - заключил он.