https://news.day.az/world/1554849.html В Германии закрывают последние АЭС - ВИДЕО
В Германии закрывают последние АЭС - ВИДЕО
Германия отключит все свои последние атомные электростанции. Такое решение власти приняли в рамках борьбы за экологию.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, с такой отработкой зеленой повестки уже не согласны две трети населения страны. Немцы считают, что отказ от блоков крайне опасен в период нестабильности на энергорынке, и боятся, что следующая зима может быть еще более трудной.
Несмотря на призывы оставить станции хотя бы на время, министр экономики ФРГ уже заявил, что страна навсегда отказалась от атомной энергии.
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