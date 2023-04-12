В Германии закрывают последние АЭС

Германия отключит все свои последние атомные электростанции. Такое решение власти приняли в рамках борьбы за экологию.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, с такой отработкой зеленой повестки уже не согласны две трети населения страны. Немцы считают, что отказ от блоков крайне опасен в период нестабильности на энергорынке, и боятся, что следующая зима может быть еще более трудной.

Несмотря на призывы оставить станции хотя бы на время, министр экономики ФРГ уже заявил, что страна навсегда отказалась от атомной энергии.