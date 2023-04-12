Наша цель - довести национальный доход Турции до 2 трлн долларов

Наша цель - довести национальный доход Турции до 2 триллионов долларов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на собрании Партии справедливости и развития (AK Parti) в Анкаре.

"В этот период при 5,5-летних темпах роста мы увеличим наш национальный доход до 1,5 трлн долларов, а затем до 2 трлн долларов", - сказал Эрдоган.

Отметим, что по данным Международного валютного фонда (МВФ), национальный доход Турции в 2023 году впервые превысит 1 трлн долларов (1,029 трлн долларов). Доход на душу населения составит 11 931 доллар. Ожидается, что в 2024 году эта цифра вырастет до 1,087 трлн долларов, а доход на душу населения - до 12 460 долларов.