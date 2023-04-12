Стало известно, когда "Tessala" прибудет в Турцию

Ожидается, что судно "Tessala" со сжиженным природным газом (СПГ) на борту, отправляющееся из порта Арзё в Алжире, прибудет в Турцию 16 апреля.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, Турция продолжает закупать СПГ, чтобы хранилища природного газа оставались полными, для усиления безопасности поставок и укрепления положения своей страны как центральной в энергетическом секторе.

Судно общей вместимостью 171 тысяча 800 кубометров должно прибыть в порт в Хатае в FSRU (плавучий терминал для хранения, переработки и отгрузки сжиженного природного газа) 16 апреля.

Отметим, что корабль под алжирским флагом был построен в 2016 году.