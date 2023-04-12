Маск объяснил покупку Twitter

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск в интервью репортеру "Би-би-си" Джеймсом Клейтоном заявил, что покупка социальной сети Twitter за $44 млрд была вынужденной мерой, так как миллиардер находился под давлением судебного иска. Об этом сообщает TechCrunch, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мне пришлось это сделать. Я сделал это, потому что думал, что суд заставит меня завершить сделку. Это и есть причина для покупки", - отметил Маск в общении с Клейтоном.

Маск пояснил, что действительно заключил сделку только потому, что ему в любом случае пришлось бы довести приобретение компании до конца - самостоятельно или по решению суда.

В общении с журналистом миллиардер также подтвердил, что все еще пытался выйти из сделки осенью 2022 года, но потом юристы посоветовали ему самостоятельно довести приобретение Twitter до конца, так как иск в суде скорее всего будет не в его пользу.

В сентябре 2022 года Twitter привлек Маска к суду, чтобы заставить его выполнить подписанное обязательство по приобретению компании за $44 млрд, или $54,20 за акцию. Маск пытался оспорить сумму сделки на основании полученных им данных о том, что Twitter завысил реальное количество пользователей и занизил количество ботов на платформе.