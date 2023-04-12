Глава МИД Египта едет в Турцию

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри завтра совершит официальный визит в Турцию по приглашению министра иностранных дел этой страны Мевлюта Чавушоглу.

Как сообщает Day.Az в среду со ссылкой на TurkicWorld, ожидается, что на встречах, которые пройдут в рамках визита, будут обсуждаться двусторонние связи стран и ситуация в регионе.

Напомним, что предыдущая встреча глав МИД состоялась 27 февраля, после землетрясения в Турции. Египет направил гуманитарную помощь Турции после землетрясения.

Отношения между Египтом и Турцией ухудшились после свержения президента Египта Мохаммеда Мурси в 2013 году. С августа 2020 года начался процесс нормализации отношений стран. 5-6 мая и 7-8 сентября 2021 года в Каире и Анкаре под председательством заместителей министров иностранных дел состоялись политические консультации.