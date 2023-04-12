В Польше предотвратили попытку фермеров заблокировать перевозку украинского зерна
Полиция Польши предотвратила попытку фермеров заблокировать железнодорожные пути, по которым в страну поступает украинское зерно, сообщает RMF FM, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Акция должна была пройти в районе Хрубешува, однако фермеров опередили правоохранители. До этого аграрии планировали блокировку КПП Дорогуска на границе с Украиной.
"Фермеры заявили, что не намерены применять силу в отношении полицейских, пограничников и охраны железной дороги", - сообщили сотрудники польской радиостанции.
Отмечается, что причиной протестных акций является недоверие фермеров к обещаниям властей приостановить поставки зерна с Украины и оставить только транзит.
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