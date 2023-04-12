В Амстердаме скрутили двоих демонстрантов, попытавшихся прорваться к Макрону

Охранники скрутили двоих молодых людей, попытавшихся прорваться к президенту Франции Эммануэлю Макрону и королю Нидерландов Виллему-Александру в Амстердамском университете. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация NOS.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по прибытии президента в университет демонстранты выбежали на улицу и спели песню On est là ("Мы здесь"), которую часто поют во Франции на акциях против Макрона и пенсионной реформы. Молодых людей позднее задержали.

Президент Франции прибыл в Нидерланды с двухдневным визитом и собирается посетить выставку Вермеера. 11 апреля активисты сорвали выступление политика в Гааге.

29 марта сообщалось о гражданке Франции, которой грозит год заключения за оскорбления в адрес французского президента в социальных сетях.