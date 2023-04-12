Боррель отложил поездку в Китай

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что вынужден отложить запланированную на 13-15 апреля поездку в Китай из-за положительного теста на коронавирус, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У меня положительный тест на COVID-19, поэтому, к сожалению, мне придется отложить свой визит в Китай", - написал Боррель в среду на своей странице в Twitter.

Он отметил отсутствие симптомов и добавил, что чувствует себя хорошо.

Глава дипломатии Евросоюза вслед за лидером Франции Эмманюэлем Макроном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен должен был посетить Китай 13-15 апреля. Боррель должен был обсудить с властями КНР двусторонние отношения между ЕС и Китаем, а также актуальные вопросы внешней политики.