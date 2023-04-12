В Стамбуле проведена операция против террористических организаций "Аль-Каида" и "Исламское движение Узбекистана"

Отдел по борьбе с терроризмом Управления полиции Стамбула провел операцию против членов террористических организаций "Аль-Каида" и "Исламское движение Узбекистана".

Day.Az со ссылкой на TurkicWorld сообщает, что в ходе одновременных операций против террористических организаций в 8 районах по 12 адресам были задержаны 15 подозреваемых.

Расследование продолжается.