https://news.day.az/world/1554897.html В Стамбуле проведена операция против террористических организаций "Аль-Каида" и "Исламское движение Узбекистана"
В Стамбуле проведена операция против террористических организаций "Аль-Каида" и "Исламское движение Узбекистана"
Отдел по борьбе с терроризмом Управления полиции Стамбула провел операцию против членов террористических организаций "Аль-Каида" и "Исламское движение Узбекистана".
Day.Az со ссылкой на TurkicWorld сообщает, что в ходе одновременных операций против террористических организаций в 8 районах по 12 адресам были задержаны 15 подозреваемых.
Расследование продолжается.
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