В Турции начнут устанавливать солнечные батареи на воде

Плавучие солнечные батареи будут размещены в Турции на стоячих поверхностях воды в рамках нового проекта по увеличению производства возобновляемой энергии и защиты сельскохозяйственных угодий, пишет 12 апреля Hürriyet Daily News, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Отмечается, что турецкое министерство сельского и лесного хозяйства инициировало проект по созданию плавучих систем солнечной энергии для стоячих вод (озера, дамбы, пруды), так как солнечные панели устанавливаются в основном на сельскохозяйственных землях, что приводит к прекращению использования этих земель по прямому назначению.

Генеральным управлением водного хозяйства министерства было проведено совещание с соответствующими подразделениями и учреждениями.

После определения области пилотного исследования в следующий период будет раскрыт общий план, состоящий из необходимых разрешений, планирования бюджета и экологических консультаций экспертов в отношении плавучих солнечных электростанций.

Между тем, в "Национальном энергетическом плане Турции" министерства энергетики и природных ресурсов страны говорится, что цель состоит в том, чтобы довести мощность солнечной энергии в стране до 52,9 единицы с ростом примерно на 500% до 2035 года.

Министерство предполагает, что солнечная энергия будет наиболее используемым источником энергии с наибольшим количеством установленных электростанций.

По данным министерства, столица Турции Анкара, а также провинции Измир, Маниса, Конья и Шанлыурфа входят в число городов с высокой мощностью солнечной энергии.