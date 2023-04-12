Трамп подтвердил свое намерение участвовать в выборах президента США

Бывший президент США - республиканец Дональд Трамп - подтвердил свое намерение баллотироваться на пост американского лидера и участвовать в выборах, даже если его признают виновным в фальсификации деловой документации. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Нет, я не выйду [из гонки]. Это не мое. Я никогда не сделаю этого", - сказал Трамп, отвечая на вопрос ведущего Такера Карлсона о том, может ли что-либо заставить его отказаться от своих планов.

Экс-глава Белого дома также указал, что в "миллионе страниц документов", собранных за время всех расследований, его недоброжелатели не нашли почти ничего, что можно было бы связать с его именем. Он обвинил демократов в том, что они полагаются на тактику СССР, чтобы остановить его.

"Старый советский процесс", - отметил Трамп.

Он также ответил на вопрос журналиста о возможном участии действующего президента США Джо Байдена в выборах 2024 года. В ответ Трамп усомнился в этом и напомнил о недавнем интервью Байдена журналисту Элу Рокеру, в ходе которого американский лидер не смог сказать, сколько планирует еще оставаться главой государства.