Мост уплыл после того, как его сорвало течением на реке в Казахстане

На севере Казахстана течение реки сорвало конструкцию автодорожного моста. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, инцидент произошел на реке Ишим в Кызылжарском районе. В настоящий момент мост находится на плаву.

В местной администрации заявили, что происшествие не связано с разливом реки: со слов чиновников, мост "уплыл" в рамках ежегодных плановых работ. Конструкцию пришвартуют к берегу спустя несколько месяцев.

В результате жители сел Соколовка и Большая Малышка, расстояние между которыми по мосту составляет всего два километра, вынуждены преодолеть 60 километров через Петропавловск при необходимости посетить соседнее через реку село.