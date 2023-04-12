Мост уплыл после того, как его сорвало течением на реке в Казахстане
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На севере Казахстана течение реки сорвало конструкцию автодорожного моста. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, инцидент произошел на реке Ишим в Кызылжарском районе. В настоящий момент мост находится на плаву.

В местной администрации заявили, что происшествие не связано с разливом реки: со слов чиновников, мост "уплыл" в рамках ежегодных плановых работ. Конструкцию пришвартуют к берегу спустя несколько месяцев.

В результате жители сел Соколовка и Большая Малышка, расстояние между которыми по мосту составляет всего два километра, вынуждены преодолеть 60 километров через Петропавловск при необходимости посетить соседнее через реку село.