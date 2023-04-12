Парижские мусорщики возобновят забастовку против пенсионной реформы

Работники, отвечающие за вывоз мусора в Париже, объявили, что с четверга возобновляют забастовку против пенсионной реформы. Об этом сообщила в среду газета Le Parisien, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает издание, работники муниципалитетов, отвечающие за уборку отходов, угрожают "превратить улицы Парижа в общественную свалку" и намерены продолжать забастовку, "пока пенсионная реформа не будет отменена".

Кроме прекращения работы по вывозу отходов, забастовщики намерены "заблокировать три завода по сжиганию отходов", информирует Le Parisien.

Предыдущая забастовка мусорщиков продолжалась с 6 по 29 марта и привела к тому, что на улицах Парижа в некоторые дни скапливалось до 10 тыс. тонн отходов. Для борьбы с загрязнением улиц парижская префектура тогда выпустила предписание, которое обязывало часть мусорщиков выйти на работу.

Заявление о возобновлении забастовки принято накануне решения Конституционного совета Франции. Этот надзорный орган, который нередко в обиходе называют "советом мудрецов", в четверг должен вынести вердикт о соответствии пенсионной реформы основному закону республики.