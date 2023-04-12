Нидерланды планируют отказаться от импорта СПГ из России

Нидерланды работают над прекращением импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России. Об этом сообщил в среду в интервью агентству Bloomberg министр энергетики страны Роб Йеттен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы гарантировать, что в нашей системе нет российских ископаемых видов топлива и мы добились большого успеха в вопросах угля, трубопроводного газа и нефти", - сказал он. Министр добавил, что власти ведут "много бесед с компаниями" с целью добиться от них постепенного отказа от ранее заключенных сделок по поставкам СПГ.