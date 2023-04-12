https://news.day.az/world/1554932.html Нидерланды планируют отказаться от импорта СПГ из России
Нидерланды планируют отказаться от импорта СПГ из России
Нидерланды работают над прекращением импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России. Об этом сообщил в среду в интервью агентству Bloomberg министр энергетики страны Роб Йеттен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы должны сделать все возможное, чтобы гарантировать, что в нашей системе нет российских ископаемых видов топлива и мы добились большого успеха в вопросах угля, трубопроводного газа и нефти", - сказал он. Министр добавил, что власти ведут "много бесед с компаниями" с целью добиться от них постепенного отказа от ранее заключенных сделок по поставкам СПГ.
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