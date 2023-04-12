Иран передал оружие Сирии под видом помощи после землетрясения

Власти Ирана использовали самолеты, доставлявшие гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Сирии, для отправки военного оборудования, утверждает агентство Reuters со ссылкой на ряд источников в Израиле, Иране и Сирии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В то же время постпредство Ирана при ООН, к которому Reuters обратился за комментарием, заявило, что эта информация не соответствует действительности.

Вместе с тем, по данным собеседников агентства, после землетрясения 6 февраля в сирийских аэропортах в Дамаске, Латакии и Алеппо приземлились несколько сотен иранских самолетов. Под видом гуманитарной помощи они перевозили на борту передовые средства связи, батареи радаров и запчасти, необходимые для модернизации сирийских систем ПВО.

Источник в израильском Минобороны рассказал агентству, что властям еврейского государства стало известно о переброске в Сирию иранской военной техники, которая, как правило, перевозилась по частям. По его словам, грузы, в основном, доставлялись в аэропорт Алеппо - Израиль нанес по нему удары всего через несколько часов после того, как там приземлились два иранских грузовых самолета.

Со своей стороны неназванный источник Reuters, приближенный к иранскому духовенству, подчеркнул, что "землетрясение стало бедствием, однако оно способствовало тому", чтобы иранская сторона смогла помочь "сирийским братьям в их борьбе с врагом". Он утверждает, что после землетрясения "в Сирию была немедленно отправлена крупная партия вооружений".

Информацию подтвердил в беседе с агентством и офицер Вооруженных сил Сирии: "Землетрясение создало правильные условия. Последовавший за ним хаос позволил иранским самолетам беспрепятственно приземлиться [в сирийских аэропортах]". Он также указал на то, что частота ударов Израиля по территории арабской республики за последние месяцы значительно возросла именно по причине того, что власти еврейского государства узнали о поставках вооружений.