Маск о массовых увольнениях в Twitter

Владелец соцсети Twitter Илон Маск заявил, что массовые увольнения из компании нужны были, чтобы не допустить ее банкротства. Об этом он сообщил в интервью BBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Проблема в том, что компания обанкротится, если мы немедленно не сократим расходы. Это не забота и не безразличие. Если весь корабль утонет, то все останутся без работы", - отметил Маск (цитата по "Прайму").

19 января Business Insider сообщил, что после покупки компании миллиардером ($150,1 млрд, по данным Forbes) в Twitter уволили 5200 сотрудников из 7500, которые работали в соцсети на момент приобретения. Источники спрогнозировали сокращение еще 50 сотрудников в ближайшее время. Ожидалось, что в перспективе предприниматель намерен сократить штат сотрудников до 2000 человек.

Маск заявлял и о том, что сам собирается покинуть Twitter. По версии миллиардера, время для его увольнения из Twitter с поста руководителя скорее всегонастанет уже в 2023 году. С момента вступления в должность в октябре 2022 года Маск заявлял, что планирует уйти в отставку с поста главы Twitter и даже утверждал, что планирует это сделать как можно скорее.