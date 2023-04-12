Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев протестировал турецкий электромобиль Togg.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на пресс-службу Президента Узбекистана, 12 апреля Шавкату Мирзиёеву был представлен турецкий электромобиль Togg.

Ключи от нового электромобиля главе Узбекистана от имени Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана передал министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.

Кроме того, в ближайшие дни, по заказу Президента Сердара Бердымухамедова, Турция осуществит поставку электромобиля TOGG в Туркменистан. Об этом в заявлении для журналистов сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Напомним, что 4 апреля Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву был представлен первый турецкий электромобиль Togg.