Уоррен Баффет успокоил американских вкладчиков

Магнат и инвестор Уоррен Баффет успокоил американцев, заявив, что им не стоит беспокоиться о своих банковских депозитах после последних потрясений финансового сектора. Об этом председатель правления Berkshire Hathaway заявил в интервью CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, люди не должны волноваться о возможной потере средств, хранящихся в американских банках, так как правительство США позаботится о том, чтобы ни один гражданин не потерял ни цента. По словам инвестора, акционеры банков могут пострадать от возможных будущих банкротств, но к вкладчикам это не относится. Баффет отметил, что для масштабной финансовой поддержки клиентов всех банков в случае масштабных проблем в секторе потребуется соответствующее решение Конгресса, и он уверен, что в случае необходимости одобрение будет получено. По его мнению, Конгресс также скорректирует потолок госдолга, чтобы избежать финансового краха для страны.

92-летний предприниматель настолько уверен в безопасности вкладов, что готов заключить пари. Он предложил кому-нибудь вместе с ним положить на депозит по одному миллиону долларов. В случае, если хотя бы один американец потеряет свои деньги к концу года из-за закрытия банка, он передаст всю сумму на благотворительность. Если же вклады останутся невредимыми, Баффет заберет два миллиона долларов себе.

Банковский сектор США пережил потрясения в марте после банкротства Silicon Valley Bank (SVB). Паника в отрасли началась на фоне опасений о том, что вкладчики, чей страховой лимит Федеральной корпорации по страхованию вкладов превышает 250 000 долларов, потеряют свои деньги. Но уже на следующий день правительство поддержало всех клиентов SVB и другого рухнувшего банка, Signature Bank, независимо от суммы, которая была у них на депозитах.