США ввели санкции против компаний из Армении

США ввели экспортные ограничения в отношении 28 фирм из 10 стран, в том числе из Армении.

Как передает Day.Az, об этом сообщило министерство торговли США

В документе указано, что причина - имевшие место "попытки в обход мер экспортного контроля закупить продукцию американского происхождения для поддержки российских ВС и/или ВПК".