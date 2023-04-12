https://news.day.az/world/1554957.html США ввели санкции против компаний из Армении
США ввели санкции против компаний из Армении
США ввели экспортные ограничения в отношении 28 фирм из 10 стран, в том числе из Армении.
Как передает Day.Az, об этом сообщило министерство торговли США
В документе указано, что причина - имевшие место "попытки в обход мер экспортного контроля закупить продукцию американского происхождения для поддержки российских ВС и/или ВПК".
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