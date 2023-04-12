Фигурантам коррупционного скандала в ЕП приковали электронные браслеты

Фигурант дела о коррупции в Европарламенте (ЕП), так называемого "катаргейта", бывший зампред ЕП гречанка Ева Кайли выйдет из тюрьмы и будет оставаться под наблюдением с электронным браслетом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил телеканал RTBF.

Такое решение принял в среду судебный следователь Мишель Клэз, отмечает канал со ссылкой на бельгийскую федеральную прокуратуру, которая не выдвинула возражений против домашнего ареста в качестве меры пресечения для Кайли.

Находившемуся в тюремном предварительном заключении с 10 декабря прошлого года евродепутату вменяют коррупцию, отмывание денег и принадлежность к преступной организации в рамках расследования подозрений о вмешательстве Катара и Марокко в принятие решений Европейским парламентом.

С самого начала Кайли отрицала свою вину. У нее не было возможности воспользоваться парламентским иммунитетом, так как в ЕП сочли, что она была задержана с поличным: в ее квартире нашли сумки с банкнотами.

Накануне брюссельские адвокаты объявили о решении судебной власти освободить на таких же условиях другого фигуранта "катаргейта" - бывшего бельгийского евродепутата Марка Тарабеллу, который также постоянно заявлял о своей невиновности.

На прошлой неделе телеканал Euronews сообщил, что с электронным браслетом выйдет на свободу и бывший член Европарламента от итальянских социалистов Пьер Антонио Панцери, которого считают вдохновителем преступной группы и который пошел на сделку со следствием ради сокращения грозящего ему тюремного срока.