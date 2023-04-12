Министр иностранных дел Сирии впервые за 12 лет посетил Саудовскую Аравию

Глава МИД Сирии Фейсал аль-Микдад прибыл с первым за 12 лет визитом в Саудовскую Аравию.

Как передает Day.Az, об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA.

В свою очередь саудовское государственном агентство SPA сообщило, что "министр Микдат посещает Саудовскую Аравию для проведения переговоров, посвященных усилиям по достижению политического решения сирийского кризиса". В сообщении отмечается, что в планах переговоры, касающиеся усилий по возвращению сирийский беженцев. Речь также пойдет о доставке гуманитарной помощи в пострадавшие от землетрясения районы Сирии.