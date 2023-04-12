https://news.day.az/world/1554962.html Министр иностранных дел Сирии впервые за 12 лет посетил Саудовскую Аравию
Министр иностранных дел Сирии впервые за 12 лет посетил Саудовскую Аравию
Глава МИД Сирии Фейсал аль-Микдад прибыл с первым за 12 лет визитом в Саудовскую Аравию.
Как передает Day.Az, об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA.
В свою очередь саудовское государственном агентство SPA сообщило, что "министр Микдат посещает Саудовскую Аравию для проведения переговоров, посвященных усилиям по достижению политического решения сирийского кризиса". В сообщении отмечается, что в планах переговоры, касающиеся усилий по возвращению сирийский беженцев. Речь также пойдет о доставке гуманитарной помощи в пострадавшие от землетрясения районы Сирии.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре