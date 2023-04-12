https://news.day.az/world/1554970.html Украина получит от Всемирного банка 200 млн долларов
Украина получит от Всемирного банка 200 млн долларов
Украина получит от Всемирного банка грант в размере 200 миллионов долларов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bloomberg, средства будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры страны.
"Сегодня Всемирный банк объявил о выделении гранта в размере 200 млн. долларов на проект по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины", - сказано в сообщении.
Кроме этого, предусмотрено получить от партнеров дополнительное финансирование в размере до 300 млн долларов в виде грантов и других видов вкладов по мере расширения масштабов проекта.
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