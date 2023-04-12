600 тыс. человек выйдут на улицы Франции

Власти Франции полагают, что в акциях протеста против пенсионной реформы в четверг примут участие до 600 тыс. человек, сообщают французские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

В частности, по их оценке, до 70 тыс. человек могут выйти на улицы Парижа.

Отмечается, что свыше 11 тыс. полицейских и жандармов, как ожидается, будут обеспечивать порядок на демонстрациях. Во французской столице для этих целей привлекут около 4,2 тыс. стражей порядка.

Помимо Парижа массовые протесты могут пройти в Тулузе, Монпелье, Бресте, Нанте, Марселе и Рене.

Власти Франции предупреждают, что в акциях могут принять участие радикально настроенные граждане, в том числе представители "желтых жилетов".

В четверг во Франции пройдут 12-е общенациональные протесты против пенсионной реформы. По данным профсоюзов, в предыдущей массовой акции - 6 апреля - приняли участие около 2 млн человек. По оценкам МВД Франции, на улицы французских городов тогда вышли около 570 тыс. человек.

Правительство Франции 16 марта приняло решение провести пенсионную реформу, предусматривающую повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет, в обход голосования в Национальном собрании, используя конституционную статью 49.3. Оппозиционные фракции нижней палаты парламента выдвинули 20 марта два вотума недоверия правительству. Оба раза им не удалось набрать нужного количества голосов.

Таким образом, реформа была принята. После этого начались массовые протесты французов, как правило, сопровождавшиеся беспорядками, которые устраивали примкнувшие к организованным манифестациям радикалы и хулиганы.