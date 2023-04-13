Белый дом ответил на ракетный запуск КНДР

Вашингтонская администрация полагает, что осуществленный КНДР ракетный запуск повышает риск дестабилизации ситуации в регионе, США считают, что Пхеньян должен незамедлительно прекратить проведение таких испытаний и начать дипломатическое взаимодействие. Такая позиция изложена в распространенном в среду письменном заявлении руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Соединенные Штаты решительно осуждают испытание КНДР межконтинентальной баллистической ракеты большой дальности. Президент [США Джо Байден] и группа его помощников по национальной безопасности оценивают ситуацию в тесной координации с нашими союзниками и партнерами, - отметила она. - Запуск является вопиющим нарушением ряда резолюций Совета Безопасности ООН и без необходимости повышает напряженность и риск дестабилизации ситуации в сфере безопасности в регионе".

"Эти действия лишь демонстрируют, что КНДР продолжает считать приоритетом свои противоправные программы по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет, а не благополучие своего народа, - подчеркнула сотрудница СНБ. - Мы призываем все страны осудить эти нарушения и призвать КНДР прекратить свои дестабилизирующие действия и начать серьезный диалог. Окно для дипломатии не закрыто, но Пхеньян должен незамедлительно прекратить ведущие к дестабилизации действия и выбрать вместо этого дипломатическое взаимодействие". "Соединенные Штаты примут все необходимые меры для обеспечения безопасности своей страны, Республики Корея и Японии", - также заверила Уотсон.

"Мы знаем о запуске баллистической ракеты КНДР и проводим тесные консультации с нашими союзниками и партнерами, - заявило Индо-Тихоокеанского командование ВС Соединенных Штатов. - Хотя, согласно нашим оценкам, произошедшее не представляет непосредственной угрозы для военнослужащих, территории США и наших союзников, запуск подчеркивает дестабилизирующее воздействие противоправных программ КНДР по разработке оружия массового уничтожения и баллистических ракет. Приверженность США обороне Республики Корея и Японии остается нерушимой".

Ранее правительство Японии призвало жителей северной префектуры Хоккайдо срочно укрыться в зданиях, подземных станциях метро и убежищах в связи с угрозой падения ракеты, запущенной КНДР. К настоящему моменту предупреждение отменено, а угроза падения в районе Хоккайдо снята.

Японские власти также сообщили, что северокорейская ракета упала за пределами территориальных вод и исключительной экономической зоны Японии, какого-либо ущерба зафиксировано не было. В Минобороны Японии считают, что запущенная Пхеньяном ракета была межконтинентальной. Запуск КНДР стал уже 12-м в этом году.