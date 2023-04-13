Инцидент между Байденом и Риши Сунаком

Президент США Джо Байден во время встречи на военном аэродроме около Белфаста оттолкнул премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Об этом 12 апреля сообщила Daily Mail, передает Day.Az.

На видео видно, что Байден спускается по трапу, приветствует Сунака и пытается сдвинуть его с пути. Далее он приветствует Дэвида Маккоркела, представителя короля в графстве Антрим, и посла США в королевстве Джейн Хартли.

"Некоторые предположили, что это было дипломатическим оскорблением: президент США быстро избавился от внимания премьер-министра после приземления в Белфасте", - отметили в материале Daily Mail.