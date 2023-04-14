Робособаку вернули на службу в полицию Нью-Йорка

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс анонсировал возвращение роботов-собак на службу в полицию города. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Адамс заявил, что роботы в полиции помогут спасти жизни горожан. Городские власти приобрели двух робопсов Spot от Boston Dynamics на сумму 750 тысяч долларов. Согласно сообщению, роботы-собаки будут использоваться полицейскими только в случаях угрозы взрыва.

По словам журналистов, робопсов вернули в полицию после двухлетнего перерыва - в конце апреля 2021 года роботов были вынуждены убрать после недовольства активистов относительно возможности слежки за людьми с помощью машин. Тем не менее активисты снова отреагировали на решение мэра Адамса. "Нью-Йорк заслуживает настоящей безопасности, а не поддельного робокопа", - отметили участники инициативной группы STOP.

Известно о как минимум двух случаях применения роботов-собак полицейскими Нью-Йорка. В 2020 году робота использовали для разведки, когда подозреваемый забаррикадировался в своем доме. В 2021 году машина помогла полицейским изучить обстановку внутри здания, в котором скрылся другой подозреваемый.

Также в полиции заявили о приобретении робота K5 ASR, который поможет сотрудникам патрульно-постовой службы следить за порядком. Кроме того, представители силового ведомства рассказали о приобретении устанавливаемой на патрульные машины установки Guardian HX, которая позволит "обстреливать" преследуемые автомобили GPS-маячками.