Турция является одним из главных инвесторов в экономику Узбекистана.

Об этом в эксклюзивном интервью TurkicWorld рассказал посол Турции в Узбекистане Олган Бекар, передает Day.Az.

"В 2022 году Узбекистану удалось привлечь около 9,8 миллиарда долларов иностранных инвестиций, около трети из них составляют прямые иностранные инвестиции. Турция с долей 10 процентов, наряду с Россией и Китаем, входит в тройку крупнейших инвесторов Узбекистана", - добавил посол.

Бекар отметил, что предприниматели из Турции придают огромное значение развитию в Узбекистане сельского хозяйства, строительства, туризма, пищевой промышленности, производства строительных материалов, добычи полезных ископаемых, альтернативной энергетики, ювелирного дела и др.

Кроме того, посол подчеркнул, что в Узбекистане действуют около двух тысяч компаний с турецким капиталом.

"Большинство компаний с турецким капиталом в Узбекистане обслуживают сферу оптовой и розничной торговли, строительства, текстиля, производства строительных материалов, общественного питания, сельского хозяйства, а также производства и продуктов питания", - добавил он.