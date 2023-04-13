Владельцев домов в Германии вынуждают устанавливать солнечные панели

Установка солнечных панелей на крышах частных домов в Германии становится обязательной во все большем числе регионов ФРГ, сообщает 13 апреля немецкая газета Die Welt, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

В мае 2022 года федеральная земля Баден-Вюртемберг ввела обязательное требование по установке фотовольтаики на крышах новых домов. Но уже в начале 2023 года это требование было распространено также и на уже давно построенные дома в случае ремонта или санации крыши.

Аналогичные требования ввели федеральные земли Берлин, Гамбург, Бремен, Нижняя Саксония, Северный Рейн - Вестфалия и Шлезвиг-Гольштейн. Некоторые регионы требую принять федеральный закон, который бы обязывал всех владельцев частных домов в ФРГ устанавливать солнечные панели на крыше.

По данным издания, ввиду большого числа желающих заказанную фотовольтаику нередко приходится ждать более года. А ее стоимость может значительно превышать 10 тыс. евро. В этой связи многие отказываются устанавливать накопители энергии, которые сами по себе стоят несколько тыс. евро, но не являются обязательными для установки.

В этом случае выработанное электричество поступает в общую сеть, за что владелец получает возмещение в размере 13 евроцентов за киловатт. Однако в темное время суток ему придется потреблять электричество уже за совсем другую цену - 40 евроцентов за киловатт.

Напомним, в коалиционном договоре правящих партий СДПГ, "Зеленые" и СвДП существует параграф, согласно которому все дома в Германии должны иметь солнечные панели на крышах. Однако правящая коалиция передала решение данного вопроса на усмотрение региональных властей.