В Стамбуле обрушились стены исторической крепости
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В районе Фатих города Стамбул обрушились стены исторической крепости.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, 62-летний мужчина, оказавшийся под завалами, погиб.

Отмечается, что причина обрушения стен пока не установлена.

На место происшествия привлечены полиция, спасательные группы и бригады скорой помощи.