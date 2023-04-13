https://news.day.az/world/1555132.html В Стамбуле обрушились стены исторической крепости - есть погибший - ФОТО
В Стамбуле обрушились стены исторической крепости - есть погибший - ФОТО
В районе Фатих города Стамбул обрушились стены исторической крепости.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, 62-летний мужчина, оказавшийся под завалами, погиб.
Отмечается, что причина обрушения стен пока не установлена.
На место происшествия привлечены полиция, спасательные группы и бригады скорой помощи.
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