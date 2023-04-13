Британская королевская семья владеет коллекцией марок на £100 миллионов

Коллекция исторических канадских марок и редкий набор марок из Лаоса были переданы королевской семье в качестве государственных подарков, но стали достоянием частной коллекции монархии, которая оценивается в £100 млн. Об этом пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным The Guardian, королевская семья присвоила два набора марок, которые были официальными государственными подарками. Их включили в частную филателистическую коллекцию (RPC), которую Карл III унаследовал от своей матери Елизаветы II.

Канадские марки были подарены правительством Канады в 1939 году, то есть до того, как в 1990-х был принят закон о том, что официальные подарки королевской семье не могут стать частью их личной собственности. Набор марок из Лаоса был официальным подарком на 90-летие королевы Елизаветы II в 2016 году.

Представитель Букингемского дворца сказал: "Королевская филателистическая коллекция является частной собственностью, и поэтому мы не будем комментировать ни один из поднятых вами вопросов".

Коллекция марок короля состоит из 328 альбомов, собранных Георгом V, и еще 30 альбомов, собранных Георгом VI, а также из того, что привнесла в коллекцию Елизавета II.