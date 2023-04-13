В Германии резко подорожало мороженое

Кафе-мороженые по всей Германии резко подняли цены, пишет журнал Spiegel, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

В Мюнхене и Гамбурге мороженое стоит в настоящее время от 1,70 евро (3,19 маната) до 2,50 евро (4,69 манатов) за шарик. Кондитеры объясняют повышение цен нынешними реалиями и говорят о том, что оно неизбежно.

Дело в том, что резко выросла стоимость ингредиентов, необходимых для изготовления мороженого. "Я плачу на 60% больше за сахар, чем в прошлом году, на 40% - за рожки мороженого", - отмечает владелица мюнхенского кафе-мороженого Давина Утц.

Кроме того, выросли цены на электроэнергию, а также поднялся уровень минимальной заработной платы. Повлиял на цены также закон об упаковке, бумажные ложки подорожали.

Владельцы кафе-мороженых утверждают, что тот, кто останется с прошлогодними ценами, через полгода столкнется с проблемами платежеспособности.