Популярная соцсеть начала сотрудничать со спецслужбами США

Популярный у геймеров сервис для обмена сообщениями и голосовых звонков Discord начал сотрудничать со спецслужбами США в расследовании утечки секретных документов американских военных и властей, передает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Источник документов пока не известен, но сайт расследований Bellingcat утверждает, что впервые документы с пометками "секретно" опубликовал пользователь Discord.

Представитель Discord заявил, что они уже находятся в контакте со следствием. "Что касается очевидного нарушения путем публикации секретных материалов, мы сотрудничаем с правоохранительными органами", - говорится в заявлении.

Федеральное бюро расследований (ФБР) пока не ответило на запрос агентства о сотрудничестве Discord со спецслужбами США.