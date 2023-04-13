Окрестности Токио заполонил китайский желтый песок

Песчаные бури зафиксировало в окрестностях Токио Японское метеорологическое агентство, 13 апреля передает телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Отмечается, что желтый песок в воздухе принес ветер из китайских пустынь. В предыдущий раз метеорологи регистрировали появление такого песка в центре японской столицы в мае 2021 года.

При этом синоптики констатируют, что видимость в Токио превышает 10 километров, однако местами этот показатель снижается.

В частности, в расположенном к северу от столицы городе Кумагая, а также столице Хоккайдо Саппоро и в западном городе Такамацу видимость оказалась ниже 10 километров. По прогнозам синоптиков, дальность наблюдения снизится до 5 километров.

Ожидается, что песок в воздухе вероятно уляжется к 14 апреля. До тех пор ведомство призывает людей не вывешивать белье на улице, а также призывает водителей к осторожности.

По словам опрошенных телеканалом очевидцев, оставленные на улице вещи быстро покрываются мелкими частицами песка. В прачечных наблюдается повышенный спрос, а автолюбители чаще вынуждены мыть машины.

Кроме того жители страны, которые прекратили носить гигиенические маски на улице после снятия правительственных рекомендаций вновь надели их из-за опасности вдыхания песчинок.