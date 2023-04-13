Cнова начались протесты во Франции

Во Франции с новой силой разгораются протесты против пенсионной реформы. С утра демонстранты устанавливают баррикады и поджигают их.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, фуры блокируют дороги и магистрали. Школьники и студенты перекрывают входы в учебные заведения мусорными баками.

Конституционный совет, где завтра будет принято окончательное решение по реформе, также оказался забаррикадирован.

Ожидается, что на улицы выйдут около полумиллиона человек. В некоторых городах уже начались задержания протестующих.

Протесты по поводу повышения пенсионного возраста во Франции не утихают уже несколько месяцев. Причиной недовольства граждан стало решение властей принять пенсионную реформу, которая предусматривает выход на пенсию в 64 года, а не в 62, как раньше. 6 апреля французы вновь вышли на улицы крупных городов, выражая свое несогласие.