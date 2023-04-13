Возможное подорожание нефти встревожило Индию

Индийские банки встревожились после новостей о сокращении добычи нефти странами ОПЕК и союзников, сообщает Bloomberg. Из-за роста цены российских энергоресурсов могут превысить установленный странами запада потолок цен в 60 долларов за баррель, передает Day.Az.

Государственный банк Индии и Bank of Baroda сообщили нефтеперерабатывающим компаниям, что они не будут осуществлять платежи за нефть, купленную дороже лимита. По словам неназванного руководителя нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), местные финансовые организации внимательно следят за ценами в портах погрузки, прежде чем добавлять расходы на доставку и логистику.

Подорожание энергоресурсов может осложнить подписание долгосрочных соглашений с российскими поставщиками. По словам аналитика Vortexa Серены Хуанг, если сырая нефть превысит установленный странами Запада потолок, число танкеров, перевозящих грузы из России, уменьшится, а с ним - и отгрузки в Индию. Уменьшающийся парк судов также повысит стоимость фрахта. Сейчас при условии покупки российской нефти дешевле 60 долларов за баррель покупатели избегают санкций Евросоюза и могут продолжать пользоваться услугами судоходства, банковскими услугами и услугами страхования.