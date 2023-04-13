Турция - одна из пяти стран с наибольшей численностью дипкорпуса

Турция - одна из пяти стран с наибольшей численностью дипломатического корпуса в мире.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время выступления на симпозиуме "Дипломатический опыт веков", посвященном 100-летию основания Республики.

"Сегодня Турция является одной из пяти стран с наибольшей численностью дипломатического корпуса в мире, с 260 представительствами. Мы предоставляем широкий спектр услуг нашим гражданам в мире, используем самые быстрые инновационные технологии", - сказал он.