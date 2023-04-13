https://news.day.az/world/1555181.html Турция - одна из пяти стран с наибольшей численностью дипкорпуса - Мевлют Чавушоглу
Турция - одна из пяти стран с наибольшей численностью дипкорпуса - Мевлют Чавушоглу
Турция - одна из пяти стран с наибольшей численностью дипломатического корпуса в мире.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время выступления на симпозиуме "Дипломатический опыт веков", посвященном 100-летию основания Республики.
"Сегодня Турция является одной из пяти стран с наибольшей численностью дипломатического корпуса в мире, с 260 представительствами. Мы предоставляем широкий спектр услуг нашим гражданам в мире, используем самые быстрые инновационные технологии", - сказал он.
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