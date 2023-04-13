ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть в 2023 году

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) прогнозирует, что рост мирового спроса на нефть в 2023 году может составить 2,3 млн баррелей в сутки (б/с), говорится в апрельском отчете организации. Таким образом, показатель остался неизменным по сравнению с предыдущей оценкой, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В абсолютном значении спрос на нефть может составить в 2023 году в среднем 101,89 млн б/с. При этом на страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) придется всего 0,1 млн б/с от общего роста спроса, ожидают в ОПЕК. В то время как страны, не входящие в ОЭСР, увеличат спрос на нефть на 2,2 млн б/с.

Организация также сохранила прогноз по росту предложения жидких углеводородов от стран, не входящих в ОПЕК, в 2023 году на уровне 1,4 млн б/с. В абсолютном значении показатель может составить 67,2 млн б/с.

Как ожидает ОПЕК, основными драйверами увеличения предложения станут США, Бразилия, Норвегия, Канада, Казахстан и Гайана, в то время как снижение добычи ожидается в основном в России.