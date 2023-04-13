Мы увидим турецкий электромобиль TOGG на улицах городов Европы

Мы увидим электромобиль TOGG турецкого производства на улицах городов Европы.

Как сообщает Day.Az в четверг со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк во время встречи с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Отметим, что TOGG - первый электромобиль производства Турции, был полностью создан самой страной с целью создания глобального бренда, который был бы промышленной собственностью страны.

Прототипы сегмента SUV C электрического кроссовера TOGG и электрического седана были представлены в декабре 2019 года.

14 марта этого года были объявлены цены на первый в Турции электромобиль местного производства Togg.

Стартовая стоимость автомобиля модели "TX10" составляет 953 тысячи лир, предложены три разные модели электромобиля, в зависимости от трансмиссии.

Стоимость автомобиля V1 RWD Standart составляет 953 тысячи лир, V2 RWD Standart - 1 миллион 55 тысяч лир, V2 RWD - 1 миллион 215 тысяч лир.