Принц Гарри не будет участвовать в королевской процессии после коронации

Принц Гарри не примет участия в процессии до Букингемского дворца после коронации Карла III в Вестминстерском аббатстве. Как передает Day.Az, об этом пишет Daily Mail.

Ожидается, что герцог Сассекский не будет участвовать в королевской процессии после службы и не присоединится к другим членам королевской семьи на балконе Букингемского дворца или на других торжествах.

Принц Гарри будет присутствовать на коронации своего отца один. Его супруга Меган Маркл вместе с двумя детьми, Лилибет и Арчи, останется в Калифорнии.

По словам инсайдера издания Mirror, герцог Сассекский пробудет в Великобритании всего несколько часов и сразу после торжественной церемонии вернется домой в Калифорнию к Меган и детям.

"Поскольку Гарри больше не работающий член королевской семьи, он не появится на балконе вместе с остальными. Он преданный семьянин и захочет вернуться к своим детям как можно скорее. Так что это будет беглый визит. Уже через несколько часов после коронации Карла Гарри вернется домой к своей семье", - цитирует издание слова инсайдера.